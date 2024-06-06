BBC sunucusu Yunanistan'da kayboldu

Aralıklı oruç diyetini popüler hale getirmesiyle bilinen İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin sağlık yayınlarının sunucusu Dr. Michael Mosley, Muğla’nın Datça ilçesi karşısındaki Sömbeki Adası'nda tatil yaptığı sırada kayboldu.

BBC'de yer alan habere göre, Sömbeki belediye başkan yardımcısı yaptığı açıklamada, Atina'dan bir helikopterin yardım için havalandığını söyledi.

Arama ve kurtarma operasyonun sürdüğü sırada Yunan polisi, Dr. Mosley'in Çarşamba günü eşini sahilde bırakıp adanın merkezine doğru yürüyüşe çıktığını açıkladı.

Bir polis sözcüsü, 67 yaşındaki Mosley'in telefonunun, kayıp olduğunu bildiren eşiyle birlikte kaldığı yerde bulunduğunu belirtti.

Yerel bir Facebook grubunda Dr. Mosley'in mavi şapkalı, polo tişörtlü ve şortlu yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte kayıp olduğuna dair bir çağrı yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yaşanan kayıp durumuna ilişkin "Yerel makamlar ile temas halinde kalarak destek olmaya devam ediyoruz" dedi.