Biden'dan yeni gaf: Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

Fransa’nın Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.

Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden’ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

81 yaşındaki ABD Başkanı, daha önce NATO üyelerinden bahsederken, iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve Norveç'i karıştırmış, "İsveç ve Norveç'i dahil ederek NATO'yu ve NATO'nun sınırlarını genişlettiniz" demişti.

Bir keresinde de Güney Kore ile Kuzey Kore'yi karıştıran Biden, rakibi Donald Trump’tan bahsederken “Güney Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a ve yazdığı aşk mektuplarını ve Putin’e olan hayranlığını hiç unutmayacağız” ifadesinde bulunmuştu.