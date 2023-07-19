BBP/Destici: ÖTV, çiftçilerimiz başta olmak üzere üreticilerimizden alınmamalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çiftçilerimiz başta olmak üzere, üreticilerimizden, üretimde kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmamalıdır." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Diyarbakır'da meydana gelen orman yangınları nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu ifade eden Destici, "Ülkemize, milletimize ait varlıkları yitirmemiz, tabiatın gördüğü tahribat ve en önemlisi orman alanlarında yaşayan canlıların yanarak yok olması hepimizi tarif edilemeyecek ölçüde üzüyor. Vatandaşlarımız ve yangınlara müdahale eden ekiplerimizin can kaybı yaşamaması tek tesellimiz." diye konuştu.

Yangınlara müdahale eden, söndürme çalışmalarına katılan görevlilere ve vatandaşlara teşekkür eden Destici, yaz mevsiminde yangın tehlikesine karşı azami ölçüde dikkatli olunması ricasında bulundu.

Destici, Makine ve Kimya Endüstrisinin Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasının mühimmat deposunda gerçekleşen patlama esnasında yaralananlara acil şifalar diledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Destici, "Şampiyonlukta emeği geçenlere, evlatlarımızın, özelikle kadınlarımızın gerekli imkan ve şartlar sağlandığında, dünyanın zirvesine çıkabileceklerini milletimize gösterdikleri ve milletimize yaşattıkları gurur için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Tüm emeklileri kapsayacak kademeli bir artış yapılmalı"

Emekli maaşları konusuna da değinen Destici, "Emeklilerimiz, işçiye ve memura yapılan artışın kendilerine yansıtılmamış olmasından dolayı haklı bir serzeniş içerisindeler. En düşük emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalıdır. Yüzde 25'lik zam, emeklilerimizin kök maaşlarına değil, aldıkları fiili maaşlarına göre verilmeli, ayrıca tüm emeklilerimizi kapsayacak kademeli bir artış düzenlemesi yapılmalıdır." şeklinde konuştu.

Gündemde akaryakıta yapılan zamların olduğuna işaret eden Destici, "Çiftçilerimiz başta olmak üzere, üreticilerimizden, üretimde kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamalıdır." dedi.

Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine, doğal gazda sübvansiyonun geliri yüksek olanlara uygulanmaması ve siyasi partilere verilen milyarlarca liralık Hazine yardımının kaldırılması gibi önerilerde bulunan Destici, "Ekonominin yönetiminde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça bir çözüm değildir. Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak, 70'li yılardan beri Türkiye'de sıkça uygulanmış, ekonominin temel meselelerini çözememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırdığını duyurmasının etkilerinin devam ettiğini ve başta Müslüman ülkeler olmak üzere pek çok ülkenin ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya kalma riskinin olduğunu ifade eden Destici, Türkiye'nin bu durumda başından beri yapıcı bir politika sürdürdüğünü ve hep çözüm odaklı bir tutum takındığını belirtti.

Süregelen savaş ve yaşanan krizde Türkiye'nin kritik ve önemli bir pozisyonda bulunduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye, savaşın yayılmasının önünde önemli bir engel olarak dururken, aynı zamanda terörle, Batı'nın Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğiyle ve kendisine uygulanan, askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlarla mücadele ediyor. Türkiye adımlarını hukuka göre atıyor ve hukuka uygun davranıyor. Aynı adalet anlayışını ve dürüstlüğü başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere tüm muhataplarımızdan bekliyoruz." dedi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temaslarını yakından takip ettiklerini belirterek, imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için yarın Cumhurbaşkanı heyetiyle Kıbrıs'a gideceğini bildiren Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında emeği olan Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle andı.