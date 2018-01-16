Belçika'da patlama: 14 yaralı
Belçika'nın Anvers şehrindeki bir binada meydana gelen patlamada 14 kişi yaralandı. Emniyet kaynakları, terör şüphesi olmadığını bildirdi.
Belçika'nın Anvers kentindeki bir binada meydana gelen patlamada 14 kişi yaralandı.
Anvers polisinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Paardenmarkt Caddesi'nde bir restoranda yaşanan patlamada 5'i ağır 14 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yıkılan binanın enkazında olduğundan şüphelenilen 2 kişinin hala bulunamadığı kaydedildi.
Patlama sonucu çevredeki binalar hasar gördü. Ekipler, enkazda arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Öte yandan, polis, nedeni henüz bilinmeyen patlamanın terör saldırısından kaynaklanmadığını açıkladı.
Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA