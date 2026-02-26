Berlinale’de kriz büyüyor: Direktör Tuttle görevden alınabilir

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 76'ncısı düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) sona erdi ancak yankıları dinmedi. Festivalin ödül töreninde yapılan Gazze açıklamaları sonrası, Direktör Tricia Tuttle'ın görevden alınabileceği iddiası gündeme geldi. Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer'in olağanüstü toplantı çağrısı yapması, krizin ciddiyetini artırdı.

Ödül törenindeki açıklamalar krizi tetikledi

Berlin International Film Festival kapsamında düzenlenen ödül töreninde bazı sanatçıların Almanya'nın Gazze politikasını eleştirmesi ve Filistin bayrakları açılması tartışma yarattı.

“Chronicles From the Siege” filmiyle “GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü”nü kazanan Abdallah Alkhatib, teşekkür konuşmasında Almanya hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Alkhatib, Berlin yönetimini “Gazze Şeridi'ndeki soykırımın fiili ortağı” olmakla suçladı.

Bu açıklamalar üzerine Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider salonu terk etti.

Olağanüstü toplantı kararı

Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, festival yönetiminin geleceğinin ele alınacağı olağanüstü bir toplantı çağrısı yaptı.

Bakanlık sözcüsü, Berlinale'nin organizasyon yapısının değerlendirileceğini doğrularken, Tuttle'ın görevden alınıp alınmayacağına ilişkin iddialar hakkında net bir açıklama yapmadı.

Direktörün fotoğrafı gündemde

Alman Bild gazetesi, Tricia Tuttle'ın ödül kazanan ekip ile çekilmiş ve film ekibinin Filistin bayrağı taşıdığı bir fotoğrafını yayımladı. Bu kare kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Nisan 2024'te festivalin başına getirilen ve daha önce Londra Film Festivali'ni yöneten Amerikalı Tricia Tuttle'ın geleceğinin, yönetim kurulu toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.

76. Berlinale'de ödüller kime gitti?

Bu yıl 76'ncı kez düzenlenen festivalde Altın Ayı ödülünü, İlker Çatak'ın yönettiği “Sarı Zarflar” kazandı. Filmde başrolleri Özgü Namal ve Tansu Biçer paylaştı.

Gümüş Ayı ödülü ise Emin Alper'in “Kurtuluş” filmine verildi.