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Berlin'de büyük tahliye operasyonu

Berlin'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan yarım tonluk bomba nedeniyle bugün geniş çaplı bir tahliye operasyonu gerçekleşecek.

Berlin'de büyük tahliye operasyonu
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, ana tren istasyonunun hemen yakınında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle bugün büyük bir tahliye gerçekleşecek.

İngiliz yapımı bombanın kontrollü bir şekilde patlatılabilmesi için kent merkezindeki bölgedeki binalar boşaltılacak. 

Bölge, bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, gizli servis binaları ve müzelere ev sahipliği yapıyor.

Frankfurt'ta geçen yıl eylül ayında ortaya çıkarılan 1,5 tonluk bomba nedeniyle 65 bin kişi geçici olarak tahliye edilmişti.

Son dakika Berlin

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