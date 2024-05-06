Beyaz Saray: 6 haftalık bir ateşkes istiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby basın açıklaması yaptı. Kirby, Hamas'ın ateşkes kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Rehineleri dışarı çıkarmak için 6 hafta süreyle ateşkes sağlamak istiyoruz.

Gazze'ye insani yardımların artırılmasını istiyoruz. Ve bu noktada yapmak istediğim son şey, süreci riske atacak bir şey söylemek.

Ne olursa olsun, daha önce de söylediğimiz gibi, hâlâ bir anlaşmaya varmanın mutlak en iyi sonuç olduğuna inanıyoruz. Cevabın içinde ne olduğunu görmek için değerlendirme yapmamız gerekecek. Elbette İsraillilerin buna bakma ve değerlendirme şansı da olmak zorunda."