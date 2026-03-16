Beyaz Saray açıkladı: Trump Çin'e gitmeyi erteleyebilir

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile Pekin'de gerçekleştirmeyi planladığı görüşmenin iptal edilmediğini ancak İran'la süren savaş nedeniyle ertelenebileceğini açıkladı. Ziyaretin mart ayı sonunda başlaması planlanıyor.

Fox News'e konuşan Leavitt, programın tamamen takvimle ilgili olduğunu belirterek, "Başkan Trump bu ziyareti dört gözle bekliyor. Bu tamamen zamanlamayla ilgili bir mesele" ifadelerini kullandı.

Öncelik "Operation Epic Fury"

Leavitt, Trump yönetiminin şu anki önceliğinin Operation Epic Fury operasyonunun başarıyla yürütülmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Ziyaret takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Leavitt, "Eğer ziyaret ertelenirse, yeni tarihler kısa süre içinde duyurulacak" dedi.

Pekin: Planlama için temas sürüyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian da konuya ilişkin açıklamasında iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.

Lin Jian, "İki taraf Başkan Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin iletiXim halinde" diyerek görüşmenin planlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı için koalisyon arayışı

Öte yandan Washington yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası destek arayışını hızlandırdığı belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklara göre ABD yetkilileri hafta sonu boyunca müttefiklerle temas kurarak yeni bir koalisyon oluşturulması için görüşmeler yürüttü. Ancak söz konusu koalisyonun yapısı ve zamanlamasına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

Diplomatik temaslar sürüyor

ABD Başkanı Trump'ın diplomatik temaslarını da sürdürdüğü bildirildi. Trump'ın pazar günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştüğü, ancak Londra'dan şu ana kadar askeri katkıya ilişkin net bir teyit gelmediği ifade edildi.

Perşembe günü ise Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Washington'da ağırlanması planlanıyor.

ABD yönetimi, devam eden savaşın toplamda dört ila altı hafta sürebileceğini ve en az iki haftalık bir sürecin daha bulunduğunu değerlendiriyor. Yetkililer, İran'ın füze kapasitesinin, hava savunma sistemlerinin ve donanmasının büyük ölçüde zarar gördüğünü belirtirken, rejimin hâlen ayakta olduğunu ve bölgedeki tehditlerini sürdürdüğünü savunuyor.

Bu gelişmeler, Trump yönetiminin hem savaşın koordinasyonunu sağlamak hem de küresel enerji ticaretinin güvenliğini korumak amacıyla diplomatik ve askeri temaslarını yoğunlaştırdığını ortaya koyuyor.