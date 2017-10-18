Beyaz Saray'dan seyahat kısıtlaması açıklaması

18 Ekim 2017

Beyaz Saray'dan Trump'ın seyahat kısıtlamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yargıç Watson'ın yürütmeyi durdurma kararını "tehlikeli derecede kusurlu" olarak tanımlayan Beyaz Saray, ABD Adalet Bakanlığının hemen harekete geçerek gerekli başvuruları yapacağını bildirdi.

Açıklamada, Trump'ın kararının amacının Amerikan halkının güvenliğini korumak olduğu ve söz konusu ülkelerin vize süreçlerindeki gerekli güvenlik prosedürlerini tamamlamak için istenen bazı bilgileri temin edemediği belirtildi. Bu sebeple Trump'ın kararnamesinin yürürlüğe girebilmesi için her adımın atılacağı ve yargının en sonunda doğru kararı vereceği ifade edildi.

ABD yönetiminin 24 Eylül'de aldığı, İran, Somali, Yemen, Libya, Suriye, Kuzey Kore, Venezuela ve Çad vatandaşlarının yeni vize başvurularına katı güvenlik prosedürleri ve kısıtlamalar getiren kararı, Hawaii Federal Yargıcı Watson tarafından "milliyetlerine göre insanlara ayrımcılık yaptığı" gerekçesiyle dün durdurulmuştu.

Trump'ın önceki "seyahat yasağının" yerini alacak olan ve 24 Eylül'de imzalanan kararın 18 Ekim'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Önceki listedeki Sudan yeni listede yer almazken, Kuzey Kore, Venezuela ve Çad listeye eklenmişti. Trump yönetimi, mart ayında, nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi ve ülkeye yapılan tüm mülteci kabullerinin 120 gün süreyle durdurulması yönünde karar almıştı. Yargıya takılan karar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.

Çad listeden çıkabilir

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Çad yönetimiyle verimli görüşmeler yaptıklarını ve bunların sonucunda gerekli eksiklerin giderilmesini umduklarını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, tüm süreçlerin tamamlanması halinde Çad'ın seyahat kısıtlaması için öngörülen listeden çıkarılabileceğinin sinyali verildi.

Kaynak: AA