Biden-Netanyahu görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de katıldığı belirtilirken, Biden’ın İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha vurguladığı ifade edildi.

Biden’ın, İran’ın 1 Ekim tarihinde İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısını kesin bir dille kınadığı açıklamada yer aldı. Ayrıca, ABD Başkanı’nın, Lübnanlı ve İsrailli sivillerin Mavi Hattın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözümün önemine dikkat çektiği kaydedildi. İsrail’in vatandaşlarını koruma hakkına yönelik desteğini dile getiren Biden, buna rağmen, özellikle Beyrut’un yoğun nüfuslu bölgelerinde sivillere verilen zararın en aza indirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze’deki durum ve diplomasi ihtiyacı gündemde

Açıklamada, Gazze konusunun da ele alındığı ve liderlerin “Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için diplomasiye acilen dönüşün gerekliliğini” vurguladığı belirtildi. Biden, Gazze’deki insani durumu ve bölgenin kuzeyine yeniden erişimin önemini gündeme getirerek, hem Lübnan hem de İsrail tarafındaki sivil kayıpların önlenmesi için daha fazla diplomatik çaba harcanması gerektiğini dile getirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Liderler önümüzdeki günlerde hem doğrudan hem de ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldılar” ifadelerine yer verildi.