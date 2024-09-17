Biden ve Harris'e yönelik 'suikast' paylaşımı krizi: Gizli Servis, Elon Musk için inceleme başlattı
Elon Musk'ın Joe Biden ve Kamala Harris hakkındaki suikast içerikli paylaşımı, Beyaz Saray'dan sert tepki aldı. Beyaz Saray, bu tür söylemlerin sorumsuzluk olduğunu belirtirken ABD Gizli Servisi ise konuya ilişkin inceleme başlattı.
Elon Musk'ın ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı ve Demokratlar'ın Başkan adayı Kamala Harris hakkında sosyal medya platformu X'te yaptığı suikast içerikli paylaşımı, Beyaz Saray'dan tepki topladı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Musk'ın paylaşımını "sorumsuzluk" olarak nitelendirirken, ABD Gizli Servisi de konuyla ilgili inceleme başlattı.
Musk'ın paylaşımı kaldırıldı
Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi iddiaları üzerine X'te Biden ve Harris’e yönelik "kimse suikast düzenlemeye çalışmıyor" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Kısa süre sonra bu paylaşımı kaldıran Musk, tepkilerin ardından açıklamasında, şakanın yanlış anlaşıldığını belirtti.
Elon Musk'ın olaya ilişkin kaldırılan paylaşımı ise şöyle: