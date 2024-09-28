Biden'dan Pentagon'a yeni talimat!
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi tarafından Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi. Biden, Pentagon'a İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki duruşunu gözden geçirme talimatı verdi.
Biden, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Pentagon'a 'caydırıcılığı arttırmak, kuvvet korumasını sağlamak ve ABD'nin tüm hedeflerini desteklemek için bölgedeki kuvvetlerin gerektiğinde duruşunu değerlendirme ve ayarlama' direktifini iletti.
Biden, bölgedeki ABD büyükelçiliklerinin uygun olan tüm koruyucu önlemleri almasını sağlama konusunda da talimat verdi.
6 ölü 91 yaralı
İsrail jetleri, Beyrut'un güney banliyölerinde Hizbullah'ın ana karargahı olduğu ileri sürülen noktaya çok sayıda ağır hava saldırıları düzenlemişti. Hizbullah'tan saldırılara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılar sonucu 6 kişinin öldüğü ve 91 kişinin yaralandığı bildirildi.