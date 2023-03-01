Bill Gates tarım arazilerini topladığını itiraf etti

Yıllardır Trakya’dan arazi satın aldığı iddia edilen ABD’li süperzengin Bill Gates, ABD’de tarım arazilerini topladığı yönündeki iddiaları sosyal tartışma platformu Reddit’te yanıt verdi. Gates, ülkedeki tarım arazilerinin yüzde 80’ine sahip olduğu yönündeki komplo teorilerini yalanladı: “Amerika’daki tarım arazilerinin 1/4000’den biraz azına sahibim. [18 eyaletteki] tarım arazilerine üretim ve istihdam için yatırım yapıyorum. Ortada büyük bir plan yok. Tüm kararları profesyonel bir yatırım ekibi alıyor.”

ABD Tarım Bakanlığı’nın 2022 raporuna göre, ülkedeki tarım arazilerinden 242 bin akresi Gates’e ait. 242 bin akre de 979.3 kilometrekare ediyor. Türkiye’de bu yüzölçüme eşit bir kent yok. En ufak kent, 847 kilometrekareyle Yalova. Onu, bin 512 kilometrekareyle Kilis takip ediyor. Kaba bir hesapla, Yalova ile İstanbul’ın 123 kilometrekarelik ilçesi Tuzla’yı topladığınızda Gates’in ABD’deki arazisine ulaşılıyor. Komplo teorisyenlerine göre, Gates tarım arazilerine yatırımları “nedeni bilinmese de Amerikalıları aç bırakmak” için yapıyor.