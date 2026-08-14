Bill Gates’in "2027’de milyarlarca insan ölebilir” iddiası gündem oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sosyal medyada Bill Gates’in adıyla yayılan ürkütücü bir su kıtlığı iddiası tartışma yarattı. Viral içerikte, su kıtlığının dünyanın gördüğü en büyük kitlesel ölüm olayına dönüşebileceği ve “milyarlarca insanın” hayatını kaybedebileceği ileri sürüldü.

Paylaşımlarda bu felaketin 2027 yılında gerçekleşebileceği öne sürülürken, insanların kendilerini korumasının yolunun “United States Water Reserve” adlı yapıya yatırım yapmak olduğu iddia edildi. Ancak yapılan inceleme, viral paylaşımlardaki çarpıcı iddialarla gerçekler arasında önemli farklar bulunduğunu gösterdi.

Bill Gates gerçekten “2027’de milyarlarca insan ölecek” dedi mi?

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda, Gates’in 2027 yılında yeterli içme suyuna ulaşılamaması nedeniyle bir milyardan fazla insanın ölebileceğini söylediği iddia edildi. Bazı hesaplar ise iddiaları daha da ileri taşıyarak konuyu sözde “nüfus azaltma planları” ile ilişkilendirdi.

İncelenen materyallerde, Bill Gates’in 2027 yılında bir milyar veya daha fazla insanın su kıtlığı nedeniyle öleceği yönünde kişisel bir tahminde bulunduğunu kanıtlayan herhangi bir veri olmadığı vurgulandı. Viral paylaşımların su kıtlığı, iklim baskısı ve artan kaynak ihtiyacı hakkındaki daha geniş tartışmaları belirli bir “kıyamet senaryosuna” dönüştürdüğü belirtildi.

İddianın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de “United States Water Reserve”, yani “ABD Su Rezervi” oldu.

İsmi resmi bir devlet kurumunu çağrıştırsa da söz konusu yapı, ABD federal hükümetine bağlı bir su otoritesi değil. Habere göre United States Water Reserve, bir kripto para projesi. Projenin kendi internet sitesinde de önerilen yapının yasalaşmadığı ve iptal edildiği belirtiliyor.

Bağımsız kripto analizlerinde de USWR'nin gerçek su rezervleri, su hakları, kamu hizmetleri veya fiziksel su altyapısının mülkiyetini temsil ettiğine dair kanıt bulunamadığı aktarıldı. Token sahiplerinin bu varlıklar üzerinde hukuki bir hakka sahip olmadığı ifade edildi.

Bill Gates ile USWR arasında bağlantı var mı?

Bill Gates uzun yıllardır su, tarım, iklim teknolojileri ve kaynakların verimli kullanılması gibi konulardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla gündeme geliyor. Bu durum aynı zamanda Gates'in internette yayılan çeşitli komplo teorilerinin hedeflerinden biri haline gelmesine de yol açıyor.

USWR'nin internet sitesinde de Gates'in adı suyla bağlantılı varlık ve teknolojilere yatırım yapan zengin isimler arasında geçiyor.

Ancak kritik ayrıntı şu: Aynı site, USWR tokeninin Bill Gates veya Gates'in kuruluşlarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını açıkça belirtiyor.

Su kıtlığı tehlikesi ise gerçek

Viral iddiaların doğrulanamaması, dünyada su sorunu olmadığı anlamına gelmiyor. Tatlı su kaynaklarındaki sıkıntı halihazırda dünyanın birçok bölgesinde ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor.

Nüfus artışı, tarımsal üretim, sanayi faaliyetleri, kuraklık ve değişen hava koşulları su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Buna son yıllarda hızla büyüyen yapay zekâ altyapısının su ihtiyacı da eklendi.