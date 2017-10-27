Birleşik Krallık'ta otel rezervasyon sitelerine inceleme

27 Ekim 2017

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), online otel rezervasyon şirketlerinin müşterilerine verdiği bilgilerde doğru yönlendirme yapıp yapmadığına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldığını açıkladı.



Birleşik Krallık'ta otel müşterilerinin yaklaşık yüzde 70’inin rezervasyonlarını internet üzerinden gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, otel rezervasyon sitelerinde verilen bilgilerin doğruluğuna ve tutarlılığına ilişkin endişelerin söz konusu olduğu vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CMA Üst Yöneticisi Andrea Coscelli, müşterilerin, ihtiyaçlarının tam olarak karşılandığından, en iyi fırsatı elde ettiklerinden emin olabilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun için de rezervasyon sitelerinin müşterilerine net, doğru, insanların en iyi fırsatları seçmesine izin verecek şekilde bilgi vermesi gerekli. Bu meselelerin temeline inebilmek, internet sitelerinin tüketici yasalarını çiğneyip çiğnemediklerini anlamak için inceleme başlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA