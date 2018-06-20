Biyolojik saldırı son anda önlendi

20 Haziran 2018

Almanya'da geçen hafta ele geçirilen Tunus vatandaşı bir kişinin evinde zehirli biyolojik madde olan 'risin' bulunduğu, bunun yanında bomba yapımında kullanılan materyallerin ele geçirildiği ifade edildi.

Federal Kriminal Polis Merkezi Başkanı Holger Muench konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Eğer başarılı olsaydı biyolojik bomba yapılacağına dair net kanıtlarımız var. Böyle bir şey Almanya’da ilk kez yaşandı” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

