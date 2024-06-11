Bloomberg: Avrupa'da hedef Rusya-Ukrayna gaz hattını açık tutmak

Avrupa, Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğalgaz ithalatını durdurmasına rağmen birçok doğu Avrupa ülkesi, Ukrayna'dan geçen bir boru hattı aracılığıyla bu gazı almaya devam ediyor.

Söz konusu transit düzenlemesini kapsayan anlaşma bu yılın sonunda sona eriyor. Öte yandan savaşın şiddetiyle birlikte çoğu piyasa gözlemcisi gazın nihayet durma noktasına gelmesini bekliyor.

Bloomberg'e konuşan konu hakkında bilgi sahibi olan ve görüşmelerin özel olması nedeniyle ismini vermeyi reddeden kaynaklara göre Avrupalı ​​hükümet ve şirket yetkilileri, Ukrayna'daki mevkidaşlarıyla gelecek yıl gaz akışının nasıl sağlanacağı konusunda görüşmelerde bulunuyor. Ayrıca, söz konusu kaynaklara göre, Avrupalı ​​şirketlerin Azerbaycan'dan gaz alıp Avrupa'ya giden Rus boru hatlarına gazı doldurması da seçenekler arasında.

Ukrayna'nın devlet tarafından işletilen Naftogaz'ın Genel Müdürü Oleksiy Chernyshov, Bloomberg News'e verdiği röportajda, "Her zaman hatırlamamız gereken iki faktör var. Birincisi, Ukrayna'nın kullanılması gereken inanılmaz bir transit ve depolama gazı altyapısı var ve Ukrayna bu altyapıyı kullanmaya yatkın çünkü bu birçok avantaj getiriyor." dedi.

Azerbaycan'ın devlet enerji şirketi Socar konu hakkında yorum taleplerine yanıt vermezken, Avrupa'ya yaptıkları ihracatı artırmayı isteyen enerji bakanlığı ise yorum yapmaktan kaçındı.