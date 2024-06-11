Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya lideri Putin ile görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Rusya'ya giden Dışişleri Bakanı Fidan ile Rusya lideri Putin'in bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Radyo Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, görüşmeye ilişkin "Başkan çalışma ziyareti için burada bulunan Türk Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul edecek" dedi.

Akşam saatine kadar Putin'in Kremlin'deki çalışmalara devam edeceğini belirten Peskov, "henüz tam saatini vermeyeceğim ama saat 6'dan sonra olacağı açık" ifadesinde bulundu.

Geleneksel olarak Rus-Türk gündeminin çok kapsamlı olduğunu ve pek çok konuya değindileceğini belirten Peskov, "Dolayısıyla bugün konuşacak çok şey olacak" sözlerini ifadesine ekledi.

Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinin neden henüz gerçekleşmediğine ilişkin açıklama yapmadı.