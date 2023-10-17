BM: Gazze'de su tükendi
Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail saldırısının ardından başlayan savaş devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne bombardımanları nedeniyle bölgede su sorunu yaşanmaya başladığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.
UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleri paylaşıldı.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün Gazze'ye yakıt girdiğine ilişkin haberleri yalanladı.
UNRWA'dan bir başka yetkili de 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti.