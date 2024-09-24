BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Dünya, Lübnan'da yeni bir Gazze'yi kaldıramaz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 79. BM Genel Kurulu açılışında yaptığı konuşmada, Lübnan'da yükselen gerilim ve İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Guterres, Lübnan’ın yeni bir çatışma alanı haline gelmesi durumunda bölgenin ve dünyanın bu durumu kaldıramayacağını vurguladı.

"Yeni bir Gazze'yi kimse kaldıramaz"

Lübnan'da devam eden gerginliği işaret eden Guterres, "Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz" diyerek, bölgedeki durumun kontrol edilemez bir yöne doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

Lübnan'da yaşanabilecek büyük çaplı bir çatışmanın, tıpkı Gazze gibi bölgesel ve küresel etkiler yaratabileceğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Ortadoğu ve küresel gerilimler

Guterres, dünyadaki mevcut jeopolitik bölünmüşlüklerin giderek derinleştiğini ve bunun küresel çözümleri zorlaştırdığını ifade etti.

Dünyanın karşı karşıya olduğu tehditlerin ve sınamaların daha önce benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını belirten Guterres, "Düşünmek bile istemeyeceğimiz patlamaya hazır bir bomba ile karşı karşıyayız" dedi.

Gazze'deki duruma da değinen Guterres, bölgedeki şiddetin sona ermediğini ve bunun tüm bölgeyi tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma politikalarının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, taraflar arasında acil ateşkes ve diyalog çağrısında bulundu.

Uluslararası topluma eleştiri

BM Genel Sekreteri, dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle Ortadoğu, Avrupa ve Afrika Boynuzu'nda, uluslararası hukukun çiğnendiği ve bazı ülkelerin işledikleri suçlar nedeniyle cezasız kaldığına dikkat çekti. Guterres, bu cezasızlık durumunun küresel barışı tehlikeye attığını vurguladı.