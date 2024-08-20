BM: Güney Sudan yardım çalışanları için en tehlikeli yerlerden biri olmaya devam ediyor

BM'nin Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Anita Kiki Gbeho, Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ülkedeki insani yardım çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkati çekti.

Gbeho, Güney Sudan'ın yardım çalışanları için en tehlikeli yerlerden biri olmayı sürdürdüğünü ve bu yıl içinde insani yardım çalışanlarına yönelik 24 saldırının kaydedildiğini açıklayarak, "Yardım çalışanları için güvenli bir alan olmazsa, ona muhtaç olan milyonlara ulaşamama riskiyle karşı karşıya kalırız" ifadesini kullandı.

Güney Sudan'ın ciddi bir sel felaketinin eşiğinde olduğunu ve Sudan'dan binlerce kişinin ülkesine döndüğünü belirten Gbeho, Güney Sudan'a insani ve ekonomik açıdan bir "fırtına" yaklaştığını vurguladı.

BM'ye göre, 2024 yılında 9 milyon Güney Sudanlı insani yardıma ihtiyaç duyuyor.