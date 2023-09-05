B&M, Wilko'nun 51 mağazasını satın aldı

Londra borsasında işlem gören İngiliz ev eşyası ve tekstil ürünleri perakendecisi B&M'in yakın zamanda iflas eden Wilko’ya ait 51 mağazanın satın alınması için anlaştığı bildirildi.

13 milyon sterline aldı

B&M’den yapılan açıklamada, şirketin ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Wilko’ya ait 51 mağazanın toplam 13 milyon sterline satın alınması için anlaştığı kaydedildi.

İndirimli ev eşyaları, tekstil ve dekorasyon ürünleri satan B&M, Birleşik Krallık'taki 700 mağazasında yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 5 milyar sterlin seviyesinde.

Ağustos ayında Birleşik Krallık'ta 400 mağaza ile 12 bin kişiye istihdam sağlayan Wilko, finansman bulamayınca iflasını ilan etmişti.

İflas edenler'in sayısı 2009'dan bu yana en yüksek seviyede

İngiliz hükümetinin temmuz ayında açıkladığı verilere göre, ülkede bu yılın ikinci çeyreğinde iflas eden şirket sayısı 6 bin 342 ile 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkezi Londra’da bulunan Ekonomik ve İş Araştırmaları Merkezi'nden (CEBR) dün yapılan açıklamada ise yılın ikinci çeyreğinde toplam 6 bin 342 şirketin iflas ettiği hatırlatılarak, kuruluşun veriler üzerinden yapılan modellemelerine göre, ülkede 2024 yılının her bir çeyreğinde 7 bin şirket olmak üzere yılın tamamında 28 bin şirketin iflas riskiyle karşılaşabileceği kaydedildi.