BM'den birlikte hareket etme çağrısı

Guterres, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ukrayna Halkıyla Dayanışma" başlıklı konferansa çevrim içi katıldı.

Ukrayna'daki sivillerin direncini destelemek için bu konferansı düzenleyen Fransa ve Ukrayna'ya teşekkürlerini ileten Guterres, Ukrayna'da devam eden savaşın acımazsız bir insani dram olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki durumun gün geçtikçe ve hava sıcaklığı düştükçe kötüye gittiğini belirterek, savaş mağduru kişilerin, yaşanan zorlu kış şartlarında ağır bedeller ödediğini ifade etti.

Ukrayna halkının, yemek, su ve diğer temel hizmetlere erişimde aksaklıklar yaşadığına işaret eden Guterres, ülkenin birçok bölgesindeki çok sayıda elektrik iletim sistemi tesisinin Rusya'nın hava saldırıları neticesinde hasar gördüğünü kaydetti.

Elektrik, su ve ısı mühendislerinin enerji tesislerinde yaşanan sorunların giderilmesi için sahada uğraş verdiklerini söyleyen Guterres, "(Ukrayna'da) Bugün, aileler, çalışanlar, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere 10 milyon tüketici, elektriksiz olarak yaşıyor. Milyonlarca kişi, su ve ısınma imkanlarına erişemiyor" dedi.

400 jeneratör kritik tesislere iletildi

Guterres, Ukrayna'da evlere, iş yerlerine ve önemli altyapı tesislerine verilen tahribatın düzeltilmesinin yıllar alacağını ifade etti.

Yardımseverlerin son birkaç ayda 630 binden fazla Ukraynalıya yardımda bulunduğuna değinen Guterres, 400 jeneratörün de kritik tesislere iletildiğini belirtti.

Guterres, BM sözleşmesi ve uluslararası hukuk kapsamında, Ukrayna'da barış ortamının oluşturulması için uluslararası camiaya birlikte hareket etme çağrısında bulundu.