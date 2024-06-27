BMGK, UNDOF'un Golan Tepeleri'ndeki görev süresini 6 ay uzattı

UNDOF'un görev süresinin altı ay uzatılması kararına yönelik olarak Orta Doğu'da artan gerginliğe dikkat çekilirken, bunun endişe verici olduğu ve kısa sürede sonlanmayacağı kaydedildi. Durumun düzelmesi için Orta Doğu'daki sorunları kapsamlı bir şekilde ele alan anlaşma sağlanması gerektiğine işaret edilen kararda, mevcut koşullar göz önünde bulundurularak UNDOF'un görev süresinin 6 ay daha uzatılması talep edildi.

UNDOF'un görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.

Suriye ile İsrail arasındaki Golan Tepeleri'ndeki uyuşmazlığı izlemeye yönelik 1974'te BMGK kararıyla kurulan UNDOF'un görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu.