BMGK'ya Arakan çağrısı

26 Ekim 2017

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, BM Güvenlik Konseyi'ne Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik devam eden şiddet olayları karşında harekete geçmesi ve "güçlü bir karar alması" çağrısında bulundu.

Lee, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, BM Genel Kurulu'nda insan hakları konularını ele alan 3. Komite'ye sunduğu yıllık raporuna ilişkin bilgi verdi.

Arakan'da yıllardır devam eden krizin ve Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddetin iç mesele olmaktan çıkıp Myanmar sınırlarının ötesine geçtiğine dikkati çeken Lee, Arakan Müslümanlarına yönelik nefret söylemlerini ve şiddeti kınadı.

Lee, "Myanmar'da yıllardır Arakanlılara yabancı gözüyle bakılıyor ve bu nedenle hiçbir haklarının olmadığı görüşü hakim." ifadelerini kullandı.

Myanmar hükümetinin Arakanlıların güvenli ve onurlu bir şekilde Arakan'a dönmeleri ve hayatlarını yeniden inşa etmelerinin sağlanmasının ne kadar süreceği konusundaki endişerini dile getiren Lee, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin cezasız kalmaması ve BM bağımsız soruşturma misyonunun Arakan'a erişimine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Lee, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) de çağrıda bulunarak konseyin Arakan'da devam eden kriz için "güçlü bir karar" alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Myanmar'da Arakanlılara yönelik şiddetin yanı sıra birçok insan hakları ihlallerinin de yaşandığına dikkati çeken Lee, ülkede Hristiyan ve Müslümanlara yönelik dini hoşgörüsüzlüğün olduğunu ifade etti.

BMGK, İngiltere'nin sunduğu karar tasarısını değerlendiriyor

Öte yandan BMGK daimi üyesi İngiltere, konseye Arakan'daki şiddet olaylarının kınanması ve askeri operasyonların derhal sona ermesini talep eden bir karar tasarısı gönderdi.

BMGK'da oylanması ve kabul edilmesi halinde bir ilk olacak tasarıya Myanmar'a desteğini sürdüren Çin'in karşı çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA