Böcek ilacı 20 can aldı
Hindistan'da, sıktıkları böcek ilacından etkilenen 20 çiftçi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Yavatmal bölgesinde, ekinlere böcek ilacı sıkarken koruyucu önlem almayan yüzlerce çiftçinin zehirden etkilendiği, bunlardan 20'sinin ise yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yetkililerden, böcek ilaçlarını soluyan çiftçilerde ilk ölüm vakasının ağustos ayında görüldüğü bildirilirken, ölü sayısının eylül ayında giderek arttığı kaydedildi.
Zehirden etkilenen çiftçilerde bulanık görme, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve ciltte döküntüler gibi bazı rahatsızlıklar görüldüğü bildirildi. Bazı çiftçilerin de ilaç nedeniyle ciddi görme sorunu yaşadığı belirtiliyor.
Hükümetin, olayların ardından böcek ilacının satışına yönelik çeşitli düzenlemeleri hayata geçireceği açıklandı.
Kaynak: AA