Boeing ve İsrail arasında yeni anlaşma: 5 bin güdümlü bomba Tedarik edilecek

ABD merkezli havacılık ve savunma şirketi Boeing, İsrail'e yönelik yeni bir mühimmat tedarik sözleşmesine imza attı. Anlaşma kapsamında hava platformlarından bırakılabilen akıllı bombaların teslim edilmesi planlanıyor.

5 bine kadar güdümlü bomba tedariki

Anlaşmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre sözleşme, en fazla 5 bin adet mühimmatı kapsıyor. Tedarik edilecek silahların, şirketin Small Diameter Bomb (SDB) olarak adlandırılan hassas güdümlü mühimmat sisteminden oluşacağı belirtiliyor.

Söz konusu bombalar, İsrail savaş uçakları tarafından hedeflere yaklaşık 40 mil (64 kilometre) mesafeden bırakılabilen yüksek hassasiyetli mühimmat niteliği taşıyor.

Teslimatlar 36 ay sonra başlayacak

Kaynaklar, imzalanan sözleşmenin ABD ile İsrail'in İran'a yönelik sürdürdüğü hava operasyonlarıyla doğrudan bağlantılı olmadığını ifade etti. Anlaşma kapsamında teslimatların yaklaşık 36 ay sonra başlatılmasının planlandığı aktarıldı.

Üçüncü SDB satışı

Bu anlaşma, İsrail'e gerçekleştirilen en az üçüncü Small Diameter Bomb tedariki olarak kayda geçti. U.S. Department of State, Şubat 2025'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne bağlı dış ilişkiler komitelerine İsrail'in 2.166 adet bomba talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Ayrıca Hamas attack on Israel (October 7, 2023) sonrasında Boeing'in İsrail'e yaklaşık 1.000 mühimmatı hızlı teslimat kapsamında ulaştırdığı da belirtiliyor.