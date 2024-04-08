Boeing'de yeni kriz: Kalkış sırasında uçağın motor kapağı yerinden çıktı

Art arda yaşanan sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Boeing uçaklarında yeni bir sorun yaşandı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737-800" model yolcu uçağında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Southwest Airlines firmasının Denver-Houston seferini yapan uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı.

Southwest Airlines, olay sonrasında uçağın güvenli şekilde Denver'a geri iniş yaptığını ve Houston yolcularının başka bir uçağa bindirildiğini bildirdi.

Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.

FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Boeing, Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun'un 2024'ün sonunda görevinden istifa edeceği bildirmişti.

Boeing, ABD'de Alaska Havayollarına ait 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmasının ardından sorunlarla karşı karşıya kalmıştı.

Hava yolu şirketlerinin ve düzenleyici kurumların, Boeing uçaklarındaki bir dizi kalite ve üretim kusurunun ardından şirkette büyük değişiklik yapılması yönündeki çağrıları artmıştı.

Şirket geçen ay da 737 MAX programında yönetici değişikliğine gidildiğini duyurmuştu.