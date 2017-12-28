Boston Fed Başkanı: Jeopolitik riskler daha ağır

28 Aralık 2017

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, global ekonomiye finansal istikrar cephesinden bakıldığında, global bir olgu olan düşük faizlerin devam etmesiyle finansal yatırımlarda yüksek getiriye ulaşma arayışı yönünde davranışların başladığını görmekten endişe ettiğini söyledi.

Rosengren yaptığı açıklamada, "Jeopolitik riskler şu anda birkaç yıl önce gördüklerimize göre daha ağır. Finansal istikrar cephesinde ise, düşük faiz oranları global olgu bir oldu. Finansal yatırımlarda yüksek getiri arayışı benzeri davranışların başladığını görmekten endişe ediyorum. Bu davranışların, para politikası veya mali politikanın reaksiyon veremediği durumlarda geniş etkiler yapma potansiyeli olabilir" diye konuştu.

Konuşmasında 2018'in Fed için bir geçiş, değişim dönemi olacağı da ifade eden Rosengren, yeni Başkan ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin 2018'i ilginç bir yıl yapacağını belirtti.