Emre ERGÜL

Brent petrol haftaya düşüşle başladı… Geçtiğimiz Cuma günü 79.26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78.76 dolardan kapattı.

Ancak petrol fiyatları, önde gelen ihracatçı Suudi Arabistan'ın keskin fiyat indirimleri ve OPEC'in üretimindeki artış nedeniyle pazartesi günü yüzde 1'den fazla düşerek Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilime ilişkin endişeleri dengeledi. Brent ham petrolü yüzde 1.23 düşerek, varil başına 77.79 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Orta vadeli ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1.15 veya 85 sent düşüşle varil başına 72.96 dolara geriledi.

Petrol piyasası analiz sağlayıcısı Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, bunun nedenini Reuters’a "Suudi Aramco'nun şubat ayı resmi satış fiyatlarını (OSP) düşürmesi zayıf talep söylemini güçlendiriyor" diye açıkladı.

Artan arz ve rakip üreticilerle rekabet nedeniyle Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco, Asya’ya yönelik amiral gemisi olan Arab Light da dahil olmak üzere tüm bölgelerde şubat ayı resmi satış fiyatını varil başına 2 ila 1.50 dolar arasında düşürdü. Bu, 27 ayın en düşük seviyesi...

IG analisti Tony Sycamore’un görüşü de şöyle: "Daha yüksek stoklar, daha yüksek OPEC/OPEC dışı üretim ve Suudi OSP'sinin beklenenden düşük olması gibi temel unsurlara odaklansaydık, ham petrolde düşüş eğiliminden başka bir şey olması imkansız olurdu.

Ancak bu, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin inkar edilemez bir şekilde yeniden arttığı gerçeğini hesaba katmıyor, bu da sınırlı bir olumsuzluk anlamına gelecektir." Reuters anketine göre, jeopolitik kaygılardan kaynaklanan fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı dengeleyen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi aralık ayında günde 70 bin varil (bpd) artarak günde 27.88 milyon varile yükseldi.

Vandana Hari bu durum için şu yorumu yaptı: "Kızıldeniz gerilimi, nispeten zayıf ve aralıklı da olsa, ham petrol fiyatlarının, küresel talebin yumuşaması ve stokların artması beklentileri üzerindeki düşüş eğilimine yenik düşmesinin tek dengeleyici unsurudur.”

Yılın ilk haftasının kaybedenleri altın, bakır, tarım ürünleri oldu

Emtia piyasasında geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri ne zaman indirmeye başlayacağına yönelik artan belirsizlikler satış baskısı olarak çıktı.

Altın, gümüş, platin ve paladyum yılın ilk haftasına düşüşle başladı; geçen hafta altın yüzde 0.9, gümüş yüzde 2.6, platin yüzde 2.7, paladyum yüzde 6.2 değer kaybetti. Güçlenen dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin altın fiyatlarının gidişatında belirleyici olabileceğini söyledi.

Paladyum fiyatları, elektrikli araçların yaygınlaşmasının normal otomobillere talebi azaltabileceğine dair endişelerle düştü. Baz metallere bakıldığında ise geçen hafta bakır yüzde2.4 değer kaybederken, kurşun yüzde 2.5, alüminyum yüzde 3, nikel yüzde 1.6, çinko yüzde 2.3 arttı. Tarım grubunda geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1.9, mısır yüzde 2.2, soya fasulyesi yüzde 3.2, pirinç yüzde 0.4 değer kaybetti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuk yüzde 1, kahve yüzde 2,9 değer kaybederken, kakao yüzde 0,2, şeker yüzde 2,4 arttı. Şekerdeki artışın nedeni Hindistan'daki şeker üretiminin azalması ve El Nino hava olayının üretimi olumsuz etkileyebileceği endişeleri…