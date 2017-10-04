Brexit'te anlaşmaya varılacağına inanıyor

04 Ekim 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerine doğru bir şekilde yaklaşılması halinde, İngiltere ve AB'nin çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Muhafazakar Parti'nin Manchester'daki yıllık konferansının kapanış konuşmasını yapan Başbakan May, "Bazı insanların Brexit müzakerelerini beyhude bulduklarını biliyorum. Ancak Brexit müzakerelerine doğru şekilde yaklaşırsak, İngiltere ve AB için çalışacak bir anlaşma elde edebileceğimize güveniyorum" dedi.

Başbakan May konuşmasında İngiliz hükümetinin Brexit müzakerelerinden çıkacak her türlü sonuca karşı planlama yapmakta olduğunu da ifade etti.

Konuşmasında İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının durumuna da değinen May, "Yaşamlarını İngiltere'de sürdürenleri memnuniyetle karşılıyoruz. Burada kalmanızı istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.