Brexit'te çalışmalara devam kararı

20 Ekim 2017

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Brexit müzakerelerindeki son durum değerlendirildikten sonra zirve sonuç bildirgesi yayınlandı.

Brexit konusunda Brüksel’de gerçekleştirilen 5. tur müzakerelerinin ardından bir sonraki aşamaya geçmek için henüz yeterli ilerleme sağlanamadığı belirtilen bildiride, elde edilen yakınlaşmayı güçlendirmek ve müzakereleri sürdürmek amacıyla çalışmalara devam edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

AB Başmüzakerecisi Michel Barnier'e müzakerelerde bir sonraki aşamaya hazırlık olarak çalışmalara başlama görevi verildiği ifade edilen bildiride, müzakerelerde vatandaşlık haklarıyla ilgili sağlanan ilerlemenin memnuniyetle karşılandığına dikkat çekildi.

Bildiride, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınırla ilgili, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ve Ortak Seyahat Alanı'nın korunması konularında ortak görüşe sahip olunduğu ifade edildi.

İngiltere’nin henüz AB’ye olan mali yükümlülüklerini ne şekilde yerine getireceğine ilişkin somut taahhütlerde bulunmadığına işaret edilen bildiride, aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'ne kadar müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanırsa gelecekteki ilişkiler ve geçiş süreçlerinin görüşülmesine başlanacağına işaret edildi.

Kaynak: AA