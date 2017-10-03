Brexit'te henüz yeterli ilerleme yok
Brexit müzakerelerinde İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğinin konuşulacağı ikinci aşamaya geçmek için henüz yeterli ilerleme sağlanmadığı belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için başlatılan müzakerelerde (Brexit) İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğinin konuşulacağı ikinci aşamaya geçmek için henüz yeterli ilerleme sağlanmadığını söyledi.
Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Juncker, "Şu ana kadar yapılan müzakereler sonrasında, ikinci aşamaya geçmeye hazır olduğumuzu söyleyemem. Henüz yeterli ilerleme sağlamadık" dedi.
İngiltere Brexit Bakan Yardımcısı Steve Baker dün yaptığı açıklamada, AB müzakerecilerinin Ekim ayında yapılacak görüşmelerde AB-İngiltere ilişkilerinin geleceği başlığına geçmeyi kabul edeceklerinden umutlu olduğunu ifade etmişti.