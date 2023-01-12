Brezilya’da eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı

Ulusal basında çıkan habere göre, Yargıç Alexandre de Moraes, Torres’i 8 Ocak’ta eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme baskınında, başkentin Güvenlik Bakanı olarak görevini yerine getirmemekle itham etti. Moraes, Torres hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Suçlamaları reddeden Torres’in geçen hafta tatil için ABD’ye gittiği ve ülkeye dönüş tarihinin bilinmediği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Torres’in Brasilia’daki evinde arama yaptı.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetinin sözcüsü Senatör Randolfe Rodrigues, barbarlığa müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Lula da yapılanları “vandallık ve faşistlik” olarak nitelendirerek Brezilya’da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin görevlerini yerine getirmediğini belirtmişti.

Torres, Bolsonaro döneminde 2019-2022 yılları arasında Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı