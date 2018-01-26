Brezilya'nın eski lideri Lula'nın pasaportuna el kondu

26 Ocak 2018

Brezilya'da hakkındaki yolsuzluk suçlaması Temyiz Mahkemesi tarafından onanan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın pasaportuna el kondu.

BBC'nin haberine göre, federal mahkeme hakkında temmuz ayında verilen rüşvet suçlaması çarşamba günü Temyiz Mahkemesince onaylanan Silva'nın pasaportuna el koyarak ülke dışına çıkışını yasakladı.

Yargıç Ricardo Leite'nin, Lula da Silva'nın, Brezilya'ya askeri jetler satan İsveçli bir firma adına yasa dışı lobi faaliyeti yürüttüğü iddialarını araştırdığı bildirildi.

Silva ise "siyasi zulmün kurbanı" olduğunu savundu. Hakimlerin, kendisine karşı suçlayıcı kanıt göstermekte başarısız olduğunu ileri süren Silva, "Herhangi bir suç işlemedim. Bu siyasi bir çatışma ve biz siyasi bir karar vereceğiz" dedi.

Mahkeme heyeti, 24 Ocak'ta, temmuz ayında verilen kararın ardından temyize başvuran Silva'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla daha önce verilen 9,5 yıl hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.

Temyiz başvurusu reddedilen Silva'nın, Temyiz Mahkemesinin verdiği kararı Yüksek Mahkemeye götürebileceği kaydedilmişti.

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Kaynak: AA