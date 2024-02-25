Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in kasasında rekor nakit

Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, nakit varlığının rekora ulaştığını açıkladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Berkshire'ın nakit varlığı, holdingin cazip değerlemelerde anlaşmalar bulmakta zorlanması nedeniyle dördüncü çeyrekte 167,6 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Şirket ayrıca, bir önceki yılın aynı döneminde 6,63 milyar dolar olan dördüncü çeyrek operasyonel kârını, daha yüksek faiz oranları, sigorta sektörü kazançları ve yatırım gelirlerindeki artışın yardımıyla 8,48 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin yıllık mektubunda 93 yaşındaki Buffett, "Bu ülkede Berkshire'da iğneyi gerçekten hareket ettirebilecek sadece bir avuç şirket kaldı ve bunlar hem bizim tarafımızdan hem de başkaları tarafından durmaksızın didik didik edildi. ABD dışında, Berkshire'da sermaye dağıtımı için anlamlı seçenekler olan hiçbir aday yok. Sonuç olarak, göz kamaştırıcı bir performans gösterme ihtimalimiz yok" dedi.