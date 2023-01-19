Bursa Bakü'de tanıtıldı

Atış Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, programda, inşaat, finans, kültür, sanat ve turizm başta olmak üzere birçok farklı sektörle ilgili yatırım fırsatları konuşuldu.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı'nın şehri Bursa'yı, Azerbaycan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Turizmin yanında bir doğa kenti olan Bursa’nın, Türkiye'nin büyük sanayi şehirlerinden olduğunu vurgulayan Bağcı, Azerbaycan'a Türkiye'den birçok yatırımcı ve girişimcinin yeni yatırım fırsatları için geldiğini kaydetti.

Bağcı, Atış Şirketler Grubu'nun da bu girişiminin mutluluk verici olduğunu belirterek "Atış Şirketler Grubu, Azerbaycanlı kardeşlerimize hem yatırım hem de hayatının belli bir dönemini tarih ve doğa şehri Bursa'da Türk kardeşleriyle birlikte yaşama imkanı sunuyor. Yalnızca inşaat alanında değil, savunma sanayisi ve teknoloji alanında yatırımlarına devam eden Atış Şirketler Grubu'nun Azerbaycan’daki her alandaki tanıtım faaliyetlerini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Osmangazi olarak Azerbaycan ile kardeşlik bağlarını her geçen gün güçlendirmeye devam ettiklerini anlatarak "Şika kenti ile kardeş belediyeyiz. Şuşa ile de kardeşlik anlaşması için meclisimizden karar aldık. Şehit Azerbaycanlı Tümgeneral Polad Heşimov'un ismini Bursa'da bir parka vererek yaşatıyoruz. Gönül coğrafyamızda kim varsa dara düştüğünde bizi yanında bulsun istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırım çalışmalarımıza Azerbaycan'ı dahil etmekten mutluluk duyuyoruz"

Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Ahmet Atış da 17 yıl önce inşaatla başlayan serüvenlerinin bugün sağlıktan teknolojiye kadar birçok farklı sektördeki yatırımlarla sürdüğünü söyledi.

Atış, Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeşlik bağlarını yeni çalışmalar ve yatırımlar ile daha da güçlendirmek istediklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bursa, 2022 Kültür Başkenti bayrağını 2023 için Azerbaycan'ın Şuşa kentine devretti. İki kardeş ülkenin kardeşlik bağları her geçen gün artıyor ve güçleniyor. Biz de kardeşlerimizle daha çok bir arada olacağımız etkinlikler yapmaya gayret gösteriyoruz. 5 kıta 14 ülkede gerçekleştirmeyi planladığımız yatırım çalışmalarımıza can Azerbaycan'ı da dahil etmekten mutluluk duyuyoruz."

Dostluk gecesine katılan oyuncusu Mert Fırat da Türkiye’deki kültürel faaliyetler ile Downtown bünyesinde, hayata geçirilecek DasDas Performans Sanatları Merkezi hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda Azerbaycanlı Tar Sanatçısı Şehriyar İmanov, davetlilere konser verdi.