California Valisi'nden acil durum ilanı
ABD'nin California eyaletinde başlayan orman yangına ilişkin bölge şerifliğinden açıklama yapıldı. California Valisi Gavin Newsom, bölgede 'acil durum' ilan edildiğini ve 26 binden fazla kişinin tahliye çalışmalarına başlandığını açıkladı.
AA
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California eyaletinin kuzeyindeki Butte bölgesinde 2 Temmuz'da başlayan orman yangına ilişkin bölge şerifliğinden açıklama yapıldı. California Valisi Gavin Newsom ise bölgede 'acil durum' ilan edildiğini ve 26 binden fazla kişinin tahliye edileceğini açıkladı.
Açıklamanın ardından başlayan tahliye çalışmaları büyük bir hızla sürerken, California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 8 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti.