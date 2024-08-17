California Valisi'nden mülkiyet suçlarını önlenmeye dair sert adım
ABD'nin California eyaletindeki San Jose kentinde bulunan Home Depot mağazasında California Valisi Gavin Newsom mülkiyet suçlarının önlenmesine yönelik en önemli iki partili yasayı imzaladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Söz konusu iki partili yasa tasarısı, mükerrer suçlular için yeni ve katı cezalar getirmekte, ağır suç kovuşturmaları için ilave araçlar sağlamakta ve seri mağaza hırsızları, perakende hırsızları ve oto hırsızlarına darbe vurmayı amaçlıyor.