California Valisi'nden mülkiyet suçlarını önlenmeye dair sert adım

Söz konusu iki partili yasa tasarısı, mükerrer suçlular için yeni ve katı cezalar getirmekte, ağır suç kovuşturmaları için ilave araçlar sağlamakta ve seri mağaza hırsızları, perakende hırsızları ve oto hırsızlarına darbe vurmayı amaçlıyor.