Cannes ödüllü yönetmen Tony Gatlif hayatını kaybetti

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Fransız yönetmen Tony Gatlif, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesinin AFP'ye yaptığı açıklamaya göre Fransa'nın Arles kentinde "tarihî bir film projesi" üzerinde çalışan Gatlif, çarşamba günü "bir sağlık sorunu" nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesi, yönetmene Roman dilinde "İyi yolculuklar" anlamına gelen "Latcho Drom" sözleriyle veda etti.

20'den fazla film yönetti

Kariyeri boyunca 20'den fazla film çeken Gatlif, Roman kültürünü ve müziğini konu alan yapımlarıyla tanınıyordu.

1993 yapımı Latcho Drom, Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış Ödülü'nü kazandı. Yönetmenin 1997 tarihli Gadjo Dilo filmi ise Locarno'da Gümüş Leopar ve César Ödülleri'nde En İyi Özgün Müzik ödüllerini aldı.

Gatlif, Romain Duris'in rol aldığı Exils filmiyle de 2004 yılında Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.

Tony Gatlif kimdir?

1948'de Cezayir'de Michel Dahmani adıyla doğan Gatlif, Berberi ve Roman kökenli bir aileden geliyordu. Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında, 1960'ta Fransa'ya taşındı.