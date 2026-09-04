Almanya alarma geçti: Kritik tesislere peş peşe sabotaj

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Alman basınına göre Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dormagen kentindeki bir enerji tesisinde kısa devreye yol açmaya yönelik girişim tespit edildi. Olayın ardından polise eylemin üstlenildiği bir mektup ulaştı. Mektupta Aachen yakınlarındaki Weisweiler trafo merkezine yönelik yeni bir saldırı tehdidinin de bulunduğu belirtildi. Güvenlik güçleri tesiste olası ateşleme mekanizmaları için arama başlattı.

Ülkenin kuzeyindeki Ganderkesee'de bulunan bir trafo istasyonu da şüpheli durumlar nedeniyle kordon altına alındı.

Şüpheli aranıyor

Mektupta eylemlerin gerekçesi olarak fosil yakıtlarla mücadelenin gösterildiği öne sürüldü. Polis, sabotajların arkasında Gevelsberg'de yaşayan bir erkeğin olabileceği şüphesiyle geniş çaplı arama başlattı.

Almanya'da hafta başından bu yana enerji altyapısına yönelik başka sabotaj vakaları da yaşandı. Bergheim'daki bir trafo merkezine yönelik eylem nedeniyle toplam 4 bin 200 megavat kapasiteli linyit santrali üniteleri geçici olarak şebekeden çıkarıldı. Brandenburg'da ise ülkenin kritik yüksek gerilim hatlarından birine iletken maddeler içeren düzeneklerle zarar verildi.