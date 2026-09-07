CENTCOM'dan İran mesajı: Abluka kapsamında 94 gemi yönlendirildi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ABD ablukasının uygulanmasına ilişkin operasyonların sürdüğünü açıkladı.
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CENTCOM'un paylaşımında, Arap Denizi'nde bulunan USS George H.W. Bush (CVN 77) uçak gemisinin gece uçuş operasyonları sırasında bir E/A-18G tipi uçağı havalandırdığı belirtildi.
Açıklamada, 7 Eylül itibarıyla CENTCOM güçlerinin 94 ticari gemiyi yeniden yönlendirdiği, 3 gemiyi devre dışı bıraktığı ve 2 gemiye çıkarak ablukanın tamamen uygulanmasını sağlamak üzere harekete geçtiği ifade edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ