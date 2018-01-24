CIA Başkanı: Pentagon Kürtlerle çalışarak iyi bir iş yaptı

24 Ocak 2018

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunda gündemdeki konuları değerlendirdi,

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ülkeyi eski Sovyetler Birliği’nin güçlü günlerine döndürmek istediğini savunan Pompeo, "Bu yönetim Ruslar’ı bulduğu her yerde püskürtmek gerektiğinin farkında" diye konuştu.

Mike Pompeo, DEAŞ ve El Kaide’yle mücadele içinse, “Zor hedefler olsa da savaş alanındaki başarı, gerçek fırsatlara ulaşmamızı sağlıyor. Cihatçıların yanında olmaktansa Amerika’nın yanında olmayı tercih eden daha fazla insan var” dedi.

Pompeo, İslamcı militanlarla mücadelede Sünni ortaklara mutlaka ihtiyaç olduğunu, Savunma Bakanlığı’nın Kürtler’le birlikte Sünniler’le de çalışarak iyi bir iş yaptığını dile getirdi.

Bir soru üzerine, Başkan Donald Trump'a hemen hemen her sabah dünyadaki güncel gelişmelerle ilgili brifing verdiklerini anlatan Pompeo, "O gece neler olduysa onlar hakkında konuyoruz. Bugün mesela Afrin'de yaşananların gündeme geldiğini tahmin edebilirsiniz" şeklinde konuştu.