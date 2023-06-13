Çin 10 ay sonra ilk kez faiz indirdi

Çin'de talepteki düşüş ve yatırımcı güveninin zedelenmesi büyümeyi sürdürmek için ekonomiye acil destek verileceği beklentilerini kuvvetlendirirken, borç verme faizlerindeki bu düşüş, önümüzdeki hafta ve sonrasında uzun vadeli faizlerin düşürülebileceğine işaret ediyor.

PBOC 7 gün vadeli ters repo faiz oranını %2.0'dan %1.90'a düşürdü ve böylece kısa vadeli borçlanma olan repo aracılığıyla piyasaya 2 milyar yuan (279.97 milyon dolar) enjekte etti.