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Çin, 2026'nın ikinci çeyreğinde 193,7 milyar dolar cari fazla verdi

Çin’in cari işlemler dengesi, 2026’nın ikinci çeyreğinde 193,7 milyar dolar fazla verdi. Nisan-haziran döneminde mal ticaretinde 278,8 milyar dolarlık fazla kaydedilirken hizmet ticareti ve yatırımlarda açık oluştu.

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Çin, 2026'nın ikinci çeyreğinde 193,7 milyar dolar cari fazla verdi

 Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ikinci çeyreğinde 193,7 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Nisan-Haziran 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ikinci çeyrekte 193,7 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde mal ticaretinde 278,8 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 55,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 35,9 milyar dolar açık ve cari transferlerde 6,3 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari işlemler dengesi yılın ilk çeyreğinde de 184,3 milyar dolar fazla vermişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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