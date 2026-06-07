Çin altın biriktirmeye devam ediyor: 19 aylık rekor seri

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Mayıs ayında altın rezervlerine 320 bin troy ons altın ekleyen Çin Halk Bankası, altın alımlarını üst üste 19'uncu aya taşırken, 2015'ten bu yana en uzun kesintisiz alım serisini sürdürdü.

Çin'in altın alımlarını sürdürmesi, fiyatların baskı altında olduğu bir döneme denk geldi. Ocak sonunda tarihi zirveye çıkan altın, mayıs ayında üçüncü ay üst üste değer kaybetti.

Yükselen tahvil getirileri altının cazibesini azalttı

Piyasalarda kalıcı enflasyon endişeleri ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluştururken özellikle yükselen tahvil getirileri, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

Merkez bankası talebi, son yıllarda altın için en güçlü destek olurken dünya genelindeki alımlar, yatırımcı talebinin zayıfladığı dönemlerin ve piyasa oynaklığının etkisini dengelemeye yardımcı oldu.

Çin'in altın politikası

Çin'in altın rezervlerini artırma politikası, ülkenin rezerv yapısını çeşitlendirme ve geleneksel rezerv varlıklarına olan bağımlılığını azaltma hedefi nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, altını rezervlerinde daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyor.

Analistlere göre, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi, küresel altın talebini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Artan uluslararası gerilimler de birçok ülkeyi rezerv yönetimi politikalarını yeniden gözden geçirmeye yönlendiriyor.

Merkez bankalarının alımları daha da hızlanacak

Goldman Sachs geçen ay, hükümetlerin rezerv varlıklarını çeşitlendirme çabalarını pekiştirebilecek jeopolitik gelişmeleri gerekçe göstererek merkez bankası alımlarının daha da hızlanabileceğini belirtti.

Son açıklanan veriler, yatırımcıların enflasyon, faiz oranları ve ekonomik belirsizliğin külçe altın fiyatları üzerindeki etkisini tartmasına karşın resmi sektör alımlarının küresel altın piyasasındaki belirleyici rolünü sürdürdüğünü gözler önüne serdi.