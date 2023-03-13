Çin aracı oldu, İran ile Suudi Arabistan el sıkıştı

Tahran- Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkilileri, anlaşmaya vardı.

İki ülke arasında 7 yıl sonra varılan anlaşmanın İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaad bin Muhammed el-Ayban ve Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi'nin katıldığı törenle imzalandı.

Tören sonrasında İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması konusunda anlaştıkları belirtildi. İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarıldı.

Görüşmelere ev sahipliği yapan Irak, Umman ve Çin'e teşekkür edilen açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın "egemenlik ve birbirinin iç işlerine karışmama ilkelerine bağlı olduğu" vurgulandı. Amerika’nın önde gelen gazeteleri, “Beyaz Saray gergin,” “Bu anlaşma ABD’ye meydan okuma,” “Çin Ortadoğu diplomasisine el attı” gibi başlıklar atarak, ABD’nin Ortadoğu’daki böylesine önemli bir gelişmede uzak tutulduğuna dikkat çekti.