Çin, 'Büyük Corona Salgını' için hazırlanıyor

Çin, Sıfır-Covid önlemlerini hızla kaldırdığı ve bazı uzmanların beklediğinden daha hızlı bir yeniden açılmayı benimsediği için Covid vakalarında keskin bir artışla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Çin'in Covid danışmanlarından biri olan Zhang Wenhong, Salı günü Caixin tarafından yayınlanan bir yazısında, Sıfır-Covid politikasından ani uzaklaşmanın birçok insanı şaşkına çevirdiğini ve enfeksiyonlarda bir artışın "kesinlikle kaçınılmaz" olduğunu yazdı. Diğer ülkelerin deneyimlerine atıfta bulunarak, ülkenin muhtemelen büyük bir ilk zirve göreceğini ve ardından önemli ölçüde daha zayıf ikinci ve üçüncü dalgalar göreceğini yazdı.

Yorumlar, Çin'in kendisini üç yıl boyunca izole eden Sıfır-Covid politikasının son kalıntısı olarak geçen hafta neredeyse tüm virüs kısıtlamalarını kaldırmasının ardından geldi.

Hızlı bir şekilde yeniden açılması birçok Çinli gözlemciyi şaşırttı ve yetkililerin artan vakalar ve sağlık sistemi üzerindeki kaçınılmaz baskıyla başa çıkmak için önlemler almaması nedeniyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin zorlu bir yolla karşı karşıya olduğuna dair endişeleri artırdı.