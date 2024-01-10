Çin, Çang'ı 6'yı bu yıl Ay'a gönderecek
Çin, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6" keşif aracını bu yılın ilk yarısında fırlatmak üzere hazırlıklara başladı.
Haber Merkezi
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Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, keşif aracının bileşenleri iki askeri kargo uçağıyla Haynan Adası'na taşınarak fırlatışın yapılacağı Vınçang Uzay Merkezi'ne getirildi.
4 parçadan oluşan keşif aracı burada birleştirildikten sonra fırlatış öncesi kontrolleri yapılacak.
2024'ün ilk yarısında fırlatılması planlanan "Çang'ı 6" keşif aracının, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması hedefleniyor.