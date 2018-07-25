Çin devi Avrupa pazarına giriyor

25 Temmuz 2018

Çin ticaret devi JD.com'un Berlin'de bir Alman gazetesi olan Handelsblatt’a verdiği demeçte, bu yıl sonu itibariyle Avrupa piyasasına girme stratejisini sonuca ulaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

Handelsblatt gazetesi, yetkili yönetici Richard Liu'nun aktardıklarına göre, Çin'in ikinci büyük e-ticaret firması olan JD.com'un 2018 sonunda Almanya'da bir ofis açmak istediğini belirtti.

Liu açıklamasında "Sorunum artık sadece Alman ürünlerini Çin'de satmak değil bundan böyle Avrupa'da da satış yapmak istiyorum" dedi ve ekledi: "İşimiz sadece ayrıntıları ayarlamaya kaldı."

JD.com, yerleşik bulunduğu bölge olan Çin ve Güneydoğu Asya'nın ötesine taşarak ABD ve Avrupa piyasalarında anlamlı bir varlık oluşturmak için lojistik ve çevrim dışı perakendeciliğe yüklü yatırım yapmakta.

Handelsblatt'e göre, Avrupa piyasasına girmesine yardımcı olabilecek hisse alımı olasılıklarını da göz önünde bulunduran Liu, "İyi bir fırsat yakalarsak değerlendiririz" ifadelerini kullandı.